Apple ultrapassa marca de 1 bilhão de assinaturas pagas em ecossistema de serviços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 21:19 Compartilhe

A Apple ultrapassou a marca de mais de 1 bilhão de assinaturas pagas em seu ecossistema de serviços, revelou a empresa em balanço financeiro apresentado ao mercado nesta quinta-feira, 3. Segundo o presidente executivo da companhia, Tim Cook, trata-se de uma cifra inédita para a empresa.

O valor não diz respeito ao número individual de usuários, e sim aos pacotes de assinaturas vendidos pela empresa. Pode significar, por exemplo, que um usuário possui três pacotes, como Music (streaming de música), Arcade (jogos) e iCloud (nuvem).

Ao todo, o ecossistema de serviços da Apple, que inclui assinaturas e transações na loja de aplicativos, totalizou US$ 21,2 bilhões em receita durante o segundo trimestre de 2023. A expectativa do mercado financeiro era de que a companhia somasse US$ 20,8 bilhões no período.

“Estamos felizes em registrar que tivemos um recorde em Serviços durante o trimestre terminado em junho, potencializados por mais de 1 bilhão de assinaturas pagas, e que vimos uma força contínua em mercados emergentes graças às vendas robustas do iPhone”, declarou o CEO Tim Cook após o balanço.

Em fevereiro, a Apple havia anunciado que a companhia havia ultrapassado o marco de 2 bilhões de dispositivos ativos no mundo.

Impulso em serviços

Desde que assumiu a companhia após a morte do fundador Steve Jobs, em 2011, Cook dedicou-se à categoria de Serviços, lançando assinaturas para incrementar novos modelos de negócio na firma. Hoje, é a segunda maior base de receita na Apple, atrás apenas do iPhone — que, neste trimestre, registrou US$ 39,6 bilhões em vendas, abaixo dos US$ 39,9 bilhões esperados pelos investidores.

No segundo trimestre deste ano, a Apple registrou lucro líquido de US$ 19,4 bilhões. Já a receita foi de US$ 83 bilhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias