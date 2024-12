Apple TV+ revela trailer da nova temporada de ‘Ruptura’ na CCXP 2024

Alessandro Martinsi Alessandro Martins https://istoe.com.br/autor/alessandro-martins/ 07/12/2024 - 17:18 Para compartilhar:

A Apple TV+ escolheu a CCXP 2024 para mostrar pela primeira vez o trailer da 2ª temporada de ‘Ruptura’.

A exibição ocorreu durante o painel da série no Palco Thunder, que teve participação dos atores Adam Scott, Tramell Tillman e da atriz Britt Lower, além do criador Dan Eriksson.

Ao ser questionado sobre sua inspiração para a série, Eriksson explicou que teve a ideia enquanto ‘trabalhava em um emprego que odiava’ e que foi capaz de construir o universo de ‘Ruptura’ juntando ‘pequenos pedaços que formaram um todo’

Ele também confirmou que a nova temporada começa exatamente onde a anterior parou, acabando com as teorias de que a história ‘pularia no tempo’

Adam Scott, que interpreta o protagonista Mark Scout, brincou com a popularidade de ‘Ruptura’ no Brasil e pediu desculpas por ‘fazer um público tão apaixonado esperar mais de 2 anos por novos episódios’

E o trailer não foi o único presente trazido pelo elenco.

“Vocês são fãs especiais; por isso, merecem uma surpresa especial”, afirmou Lower, antes de anunciar que o público presente no Palco Thunder poderia assistir aos primeiros 5 minutos do primeiro episódio da nova temporada. Filmagens e fotos foram proibidas durante a exibição.

A 2ª temporada de ‘Ruptura’ estreia no dia 17 de janeiro no AppleTV+