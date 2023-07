Apple testa ferramentas de IA, incluindo ‘Apple GPT’, para rivalizar com o ChatGPT

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 3:32 Compartilhe

A Apple está trabalhando em ofertas de inteligência artificial semelhantes ao ChatGPT da OpenAI e ao Bard do Google, informou a Bloomberg News na quarta-feira, elevando suas ações em até 2%.

A fabricante do iPhone construiu sua própria estrutura, conhecida como “Ajax”, para criar modelos de linguagem grande e também está testando um chatbot que alguns engenheiros chamam de “Apple GPT”, disse o relatório, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Até agora, a Apple evitou grandes movimentos em IA e até evitou mencionar a palavra da moda em sua conferência de desenvolvedores em junho, em contraste com outros gigantes da tecnologia, como Alphabet e Microsoft, que fizeram movimentos ousados ​​para incorporar a tecnologia inovadora.

A Apple, no entanto, empurrou sutilmente a IA avançada em alguns de seus produtos, como o Apple Photos, mensagens de texto em dispositivos e o recém-lançado headset de realidade mista Vision Pro. Ainda assim, analistas dizem que a empresa está atrás de seus pares na incorporação da nova tecnologia.

O principal produto de IA da Apple, o assistente de voz Siri , também estagnou ao longo dos anos. O relatório da Bloomberg disse que várias equipes estão envolvidas no mais recente esforço de IA, liderado por John Giannandrea, chefe de aprendizado de máquina e IA da empresa, e Craig Federighi, principal executivo de engenharia de software da Apple.

O novo assistente virtual da Apple resume texto e responde a perguntas com base nos dados com os quais foi treinado e está sendo usado internamente para prototipagem de produtos, de acordo com o relatório. Os funcionários dizem que a ferramenta basicamente replica Bard, ChatGPT e Bing AI e funciona como um aplicativo da web.

A Apple ainda não tem um plano concreto para as ferramentas que está desenvolvendo, mas pretende fazer um anúncio significativo relacionado à IA no próximo ano, de acordo com o relatório.

