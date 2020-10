Apple tem queda no lucro líquido a US$ 12,67 bi no 4º tri fiscal

A Apple teve lucro líquido de US$ 12,67 bilhões no quarto trimestre fiscal, inferior ao resultado de US$ 13,686 bilhões de igual período do ano anterior. O lucro por ação diluído ficou em US$ 0,73, de US$ 0,76 anteriormente, acima da previsão de US$ 0,71 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Após o balanço, a ação da empresa recuava 3,49% no after hours em Nova York, às 17h50 (de Brasília).

A receita da companhia ficou em US$ 64,7 bilhões no trimestre até setembro, de US$ 64,04 bilhões anteriormente, um recorde para a empresa, segundo o balanço.

A Apple aponta também que o ano fiscal que ela agora encerra foi de recordes de receita, lucro por ação e fluxo de caixa livre, mesmo em um ambiente macro “extremamente volátil e desafiador”.

A companhia informou ainda que retornou quase US$ 22 bilhões ao acionistas no trimestre, enquanto manteve a meta de atingir posição neutra em termos de caixa líquido ao longo do tempo.

O conselho da Apple declarou um dividendo de US$ 0,205 por ação ordinária da companhia, a ser pago em 12 de novembro de 2020 aos acionistas. A empresa informou também que 59% de sua receita no trimestre mais recente veio de suas vendas internacionais.

