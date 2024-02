Apple supera previsão de lucro, mas vendas caem na China; ação recua 2% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 20:52 Para compartilhar:

A Apple registrou lucro líquido de US$ 33,916 bilhões no trimestre encerrado em dezembro de 2023, um aumento em relação ao ganho de US$ 29,99 milhões registrado em igual período do ano anterior. O resultado representa US$ 2,18 de lucro por ação (EPS) em termos ajustado, e superou a projeção de analistas da FactSet (US$ 2,10) e o EPS de mesmo intervalo de 2022 (US$ 1,88).

A receita líquida foi de US$ 119,575 bilhões no trimestre de referência, ante US$ 117,154 no do ano anterior. Neste caso, a previsão do mercado era de US$ 118 bilhões.

Mas, apesar de terem subido nas Américas, na Europa, no Japão e em outros países asiáticos, as vendas caíram na China. Nos últimos meses, investidores vinham exibindo preocupação com o mercado chinês, onde o governo tem restringido o uso de aparelhos da gigante americana por funcionários estatais.

A alta na receita trimestral foi apoiada por vendas de iPhones e um recorde de receita no setor de Serviços da empresa, disse o CEO Tim Cook. “Temos o prazer de anunciar que a nossa base instalada de dispositivos ativos já ultrapassou os 2,2 bilhões, atingindo uma máxima histórica em todos os segmentos geográficos e produtos”, comemorou ele.

A ação da Apple caía 2,07% nos after hours em Nova York às 18h41 (de Brasília), depois de ter oscilado momentaneamente.

