Apple supera estimativas trimestrais com alívio na cadeia de produção de chips

Por Danielle Kaye e Paresh Dave e Nivedita Balu

(Reuters) – A Apple anunciou nesta quinta-feira um recorde de vendas no quarto trimestre, superando estimativas devido à alta demanda pelo iPhone e ao crescimento de assinantes, após um alívio na escassez de chips.

A ação da Apple subiu mais de 3% no after-market, após ter caído 10% este ano em linha com o mercado, com investidores embolsando ganhos com ações que dispararam na pandemia.

Os resultados recordes refletiram o que os analistas descreveram como a Apple se aproveitando de seu tamanho. A empresa conseguiu pressionar fornecedores e fabricantes para produzir grandes quantidades de iPhones e outros dispositivos, apesar da escassez provocada pela pandemia.

O diretor financeiro Luca Maestri disse que o crescimento da receita diminuirá neste trimestre, devido às taxas de câmbio menos favoráveis ​​e às datas de lançamento de produtos.

“O nível de restrição vai depender muito de outras empresas, qual será a demanda por chips de outras empresas e outros setores. É difícil para nós prever, então tentamos focar no curto prazo”, disse ele à Reuters.

Com poucos telefones rivais estreando na temporada de compras de fim de ano, o iPhone 13 levou a uma receita mundial de vendas de telefones para a Apple de 71,6 bilhões de dólares, um aumento de 9% em relação à temporada de festas de 2020 que superou Wall Street, segundo dados da Refinitiv.

A participação de mercado de smartphones da Apple na China atingiu o recorde de 23% no trimestre, sendo o fornecedor mais vendido no país pela primeira vez em seis anos, informou a empresa de pesquisa Counterpoint Research na quarta-feira.

A receita fiscal da Apple no trimestre foi de 123,9 bilhões de dólares, 11% acima do ano passado e acima da estimativa média dos analistas, de 118,7 bilhões. O lucro foi de 34,6 bilhões, ou 2,10 dólares por ação, em comparação com as expectativas dos analistas de 31 bilhões e 1,89 dólar por ação.

O negócio de serviços da Apple, que abrange aplicativos pagos como Apple TV+, Apple Music e Apple Fitness, também teve um grande salto. A receita de serviços aumentou 24%, para 19,5 bilhões de dólares, superando estimativas dos analistas de 18,6 bilhões de dólares. A empresa tem 785 milhões de assinantes pagantes em suas ofertas, um aumento de 620 milhões um ano atrás e 745 milhões no último trimestre.

As vendas de iPads caíram 14%, para 7,25 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas de 8,2 bilhões, parecendo confirmar as previsões da indústria de que os iPads teriam baixa prioridade para quaisquer peças escassas.

As vendas de Macs aumentaram 25%, para 10,9 bilhões de dólares, ante estimativas de 9,5 bilhões de dólares, e as vendas de acessórios aumentaram 13%, para 14,7 bilhões, em comparação com estimativas de 14,6 bilhões de dólares.

Saiba mais