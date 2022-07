Apple se mantém na liderança mesmo com queda do mercado de smartphones, dizem fontes

Por Yimou Lee e Stephen Nellis

(Reuters) – O mercado global de smartphones continua em queda, mas o iPhone 13 manteve suas vendas e a Apple espera que seu próximo lançamento se saia ainda melhor.

As expectativas um pouco mais altas da Apple para o iPhone 14 ressaltam uma crença crescente entre os analistas de Wall Street de que as vendas da empresa provavelmente se manterão melhores do que a indústria de smartphones em geral se as principais economias entrarem em recessão.

A Apple, que divulgará seus resultados do terceiro trimestre em 28 de julho, transmitiu suas expectativas iniciais aos fornecedores ao realizar a produção de teste do iPhone 14, disseram fontes com conhecimento direto do assunto à Reuters.

Analistas acreditam que a inflação de bens essenciais, como alimentos e combustível, teve um impacto menor na base de usuários de maior renda da Apple.

Uma desaceleração econômica na China atingiu uma grande fatia do mercado de smartphones, derrubando as vendas globais em 10% ano a ano, para 96 ​​milhões de unidades em maio, o mês mais recente para o qual os números completos estavam disponíveis, de acordo com a Counterpoint Research. É a segunda vez em quase uma década que o número mensal cai abaixo de 100 milhões de aparelhos, disse a empresa.

Mas duas fontes da rede de fornecedores do iPhone com conhecimento direto do assunto disseram à Reuters que as vendas do dispositivo continuaram indo bem em julho, apesar dos sinais de arrefecimento da demanda do mercado por outros fabricantes de smartphones.

A segunda fonte disse que a demanda de julho para o iPhone 13 de uma fábrica foram um terço maiores do que em julho do ano passado. Esse comportamento foi especialmente incomum porque as vendas dos modelos atuais do iPhone tendem a desacelerar em julho e agosto, enquanto os consumidores aguardam novos modelos que a Apple tradicionalmente lança em setembro.

De acordo com seu cronograma anual, a Apple iniciou a produção experimental do sucessor do iPhone 13 com o objetivo de aumentar a produção em massa em agosto para que os dispositivos possam começar a ser vendidos em meados do final do próximo trimestre.

Para o terceiro trimestre fiscal recém-encerrado, alguns analistas de Wall Street estão se preparando para um ligeiro declínio nas vendas do iPhone 13, mesmo que os volumes sejam maiores em algumas fábricas individuais. Mas os analistas ainda esperam que o iPhone se saia melhor do que os rivais. Cowen, por exemplo, espera que as vendas de aparelhos da Apple caiam cerca de 1% no trimestre recém-encerrado, enquanto as vendas gerais de aparelhos podem cair até 13%.

(Por Stephen Nellis, Ben Blanchard, Liang-sa Loh, Yi-Mou Lee e Joyce Lee)