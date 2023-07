Apple registra patente para iPhone que se enrola como um diploma

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/07/2023 - 3:20 Compartilhe

Em meio aos rumores de um iPhone dobrável no futuro, a Apple está se mantendo à frente com uma patente para algo ainda mais enigmático: uma tela flexível que permite que você enrole o aparelho do telefone como um diploma.

De acordo com a Patently Apple, a patente, publicada pelo US Patent and Trademark Office na quinta-feira (13) e arquivada em novembro, lista o iPhone e o iPad como possíveis candidatos à tecnologia, juntamente com vários outros dispositivos sem marca, como uma tela de TV e um painel de veículo.

+ iPhone original de 2007 leiloado por quase R$ 1 milhão

A Apple imagina que uma tela do iPhone – ou o que quer que seja – pode “ser movida entre um estado desenrolado no qual a tela é plana e um estado enrolado no qual uma parte rolável da tela é enrolada para ser guardada”, diz a patente. Em outras palavras, a tela pode parecer plana enquanto uma parte dela está enrolada.

Para proteção, a parte rolável pode ser coberta por uma camada de vidro “diluída localmente” para “facilitar a rolagem”. A resistência à compressão adicionada à camada de vidro enquanto laminada, afirma a patente, pode ajudá-la a resistir a arranhões e outros danos à superfície.

Uma boa ideia de como a patente da Apple pode parecer em ação é o conceito de smartphone enrolável da Motorola. O conceito da fabricante funciona como uma pequena esteira rolante, com o espaço extra da tela saindo da parte de trás do telefone e estendendo a tela verticalmente.

Outros concorrentes como Oppo, LG e Samsung experimentaram designs roláveis ​​em dispositivos portáteis, mas nenhum chegou ao mercado, provavelmente devido a questões de durabilidade e praticidade que ainda precisam ser resolvidas. Embora os smartphones dobráveis ​​estejam ganhando força, ter esses dispositivos imitando uma pulseira pode ser uma ponte longe demais, pelo menos no futuro próximo.

Patentes como essas geralmente são registradas por razões estratégicas , geralmente para obter uma vantagem sobre os concorrentes no mercado, que também podem estar lançando suas próprias ideias semelhantes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias