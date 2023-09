Apple reduz aumentos salariais para funcionários de varejo à medida que a receita cai

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/09/2023 - 4:10 Compartilhe

A Apple está cortando os aumentos salariais anuais este ano para seus funcionários de varejo nos EUA, já que a empresa viu seus lucros caírem nos últimos trimestres devido à queda na demanda por seus iPhones, de acordo com um relatório.

A gigante da tecnologia liderada pelo CEO Tim Cook, que lançou seu novo iPhone 15 na sexta-feira (22), está supostamente aumentando os salários em cerca de 4% – muito longe dos aumentos salariais de 8% a 10% que a Apple distribuiu no ano passado durante o aperto de níveis recordes de inflação.

Os funcionários da Apple Store agora recebem um salário entre US$ 22 e US$ 30 por hora, enquanto os trabalhadores da AppleCare, a divisão de suporte técnico, ganham um pouco mais.

No ano passado, a Apple aumentou os salários dos funcionários além da faixa típica pré-pandemia entre 2% e 5%, ao mesmo tempo que aumentou o salário mínimo para US$ 22 em relação ao nível anterior de US$ 20.

A empresa estava ansiosa por reter funcionários num momento de grave escassez de mão-de-obra, ao mesmo tempo que procurava evitar uma crescente campanha de sindicalização que impactou outros retalhistas, como a Amazon e a Starbucks.

Mas os aumentos salariais relativamente modestos deste ano ocorrem num momento em que a inflação parece estar à beira de recuar, enquanto o trabalho organizado viu o seu ímpeto sindical abrandar.

A Apple, a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de 2,755 biliões de dólares, reportou três trimestres consecutivos de queda nas receitas.

A empresa foi atingida pela queda nas vendas de seu iPhone.

No terceiro trimestre, as vendas do smartphone caíram 2,94%, para US$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre, pouco abaixo dos US$ 39,8 bilhões esperados pelos analistas.

No período de três meses encerrado em 1º de julho – o terceiro trimestre fiscal da Apple – registrou uma receita de US$ 81,8 bilhões, um declínio de 1,4% em relação ao segundo trimestre e uma queda anual de 3%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias