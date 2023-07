Apple pode enfrentar escassez de iPhone devido a problemas de fabricação, aponta relatório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 2:40 Compartilhe

As versões mais recentes dos modelos iPhone Pro e Pro Max da Apple podem estar em falta neste ano, já que a gigante da tecnologia enfrenta problemas de fabricação, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira.

A Apple e seus fornecedores enfrentaram problemas com a implementação de um “novo processo de fabricação” que permitirá que o próximo iPhone 15 Pro e Pro Max tenha uma tela maior do que os modelos anteriores do smartphone, informou o The Information, citando duas fontes com conhecimento da situação.

O processo de fabricação permite que a Apple crie iPhones com telas maiores sem tornar o próprio aparelho maior. Uma fonte disse à agência que as telas feitas pela LG Display falharam nos testes de confiabilidade durante a produção.

Os problemas podem forçar a Apple a lançar seu iPhone Pro 15 e Pro Max com menos unidades disponíveis do que o esperado quando forem colocados à venda ao público em setembro – potencialmente tornando os modelos de ponta mais difíceis de encontrar antes da crucial temporada de festas.

O relatório disse que os problemas de fabricação prejudicaram especialmente o Pro Max, indicando que “haverá uma escassez mais severa” desse modelo.

O iPhone Pro e Pro Max são a versão premium do smartphone modelo básico da Apple. A versão mais recente, o Pro 14, custa a partir de US$ 999 no site da Apple — US$ 200 mais caro que o modelo padrão.

A versão mais recente contará com uma porta USB-C para carregamento, bem como maior duração da bateria e desempenho em relação às edições anteriores, disseram fontes à agência.

Como observou o The Information, qualquer escassez de dispositivos de preço mais alto pode reduzir as margens de lucro da Apple.

No início desta semana, Wamsi Mohan, analista do Bank of America Global Research, alertou que as primeiras verificações de canal sugeriam que a estreia do iPhone 15 poderia ser adiada por “algumas semanas”, de acordo com uma nota obtida pela Barron ‘s .

Mohan projetou que a receita da Apple no quarto trimestre chegaria a US$ 87,1 bilhões, ficando aquém da estimativa consensual de US$ 91,6 bilhões, devido ao possível atraso.

O iPhone não é o único produto da Apple prejudicado por problemas de produção.

No início deste mês, o Financial Times informou que a Apple teve que “fazer cortes drásticos” nas metas de produção de seu aclamado fone de ouvido de realidade mista Vision Pro, enquanto seus fornecedores lutavam para montar os dispositivos complexos.

O Vision Pro deve chegar ao mercado no início de 2024.

