Apple pode aposentar capa do iPhone feita com plástico reciclável por durabilidade ruim

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 18:10 Para compartilhar:

A Apple pode ter encerrado a produção de acessórios fabricados com o tecido FineWoven, lançados no ano passado como uma alternativa sustentável ao couro. De acordo com informações divulgadas pelo leaker (“vazador” em tradução livre) Kosutami em seu perfil no X (ex-Twitter), usuário conhecido por divulgar informações verdadeiras da Apple, a decisão foi motivada pela falta de durabilidade do material, que recebeu críticas dos usuários.

Lançado com fanfarra no ano passado, juntamente com o iPhone 15, o tecido, composto por material 68% reciclado, fazia parte dos esforços da empresa para se tornar carbono-neutra. A Apple gastou boa parte de sua apresentação mostrando como o FineWoven substituiria os acessórios produzidos com couro – o material reproduz a sensação de camurça. Uma capinha para iPhone 15 Pro com FineWoven custa atualmente R$ 720.

No entanto, desde o lançamento, a qualidade dos acessórios FineWoven tem sido alvo de críticas, especialmente devido à sua falta de durabilidade. Relatos indicam que o brilho inicial do tecido desaparece rapidamente, comprometendo não apenas a estética, mas também a funcionalidade dos produtos. Nos testes que o Estadão fez em 2023, a capa passou a descascar nas laterais após poucos dias de uso.

No X, Kosutami também explicou que a aposentadoria do FineWoven não significa um retorno aos acessórios de couro pela Apple. Pelo contrário, a gigante pretende substituir o material por uma alternativa igualmente sustentável e mais resistente. Essa mudança poderá ser anunciada durante a abertura do WWDC 2024, em 10 de junho.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani