Apple planeja taxas e restrições na Europa para downloads fora da App Store

A Apple está supostamente se preparando para impor novas taxas e restrições aos downloads de software fora de sua App Store – no que poderia ser um “grande teste” às tentativas da Europa de aplicar uma lei abrangente destinada a aumentar a concorrência tecnológica.

Faz parte do esforço da gigante tecnológica de Cupertino, Califórnia, para cumprir a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia antes do prazo final de 7 de março – ao mesmo tempo que mantém o controle sobre as receitas geradas por downloads de software em seu dispositivo.

A Apple permitirá que usuários do iPhone baixem aplicativos de outras lojas de aplicativos pela primeira vez como parte do plano – uma prática conhecida como “sideload”.

No entanto, a Apple ainda manterá o poder de revisar todos os aplicativos baixados de outras lojas de aplicativos em seus dispositivos, informou o Wall Street Journal , citando pessoas familiarizadas com o pensamento da empresa.

A Apple também cobrará taxas de desenvolvedores que oferecem downloads separados da App Store. O tamanho dessas taxas potenciais não foi conhecido imediatamente.

O plano aplicar-se-ia apenas à Europa e não ao mercado dos EUA.

Se for aprovado, o plano da Apple poderá enfrentar oposição de desenvolvedores de software que esperavam oferecer downloads sem tais restrições, observou o relatório.

Também resta saber se os reguladores da UE considerarão o plano como estando em conformidade com as suas regras – ou como um esforço da Apple para contornar as tentativas de afrouxar o seu domínio dominante no mercado de aplicações.

Para esse fim, funcionários da Comissão Europeia teriam se reunido com a Apple e outras empresas de tecnologia para revisar seus planos de cumprimento.

Isso incluiu uma reunião no início deste mês entre o CEO da Apple, Tim Cook, e a vice-presidente executiva da Comissária da UE, Margrethe Vestager, uma importante autoridade antitruste, de acordo com o Journal.

Na altura, Vestager disse aos jornalistas que a Europa “está absolutamente pronta para resolver casos de incumprimento”, se necessário.

As fontes do Journal disseram que a Apple passou “mais de um ano” elaborando seu plano para abordar a lei europeia.

A Apple ainda não anunciou formalmente quaisquer detalhes de seus planos e o Journal disse que eles ainda podem mudar.

A Apple há muito argumenta que precisa manter uma supervisão rigorosa sobre os downloads de aplicativos para garantir a privacidade do usuário e a segurança do dispositivo.

Enquanto isso, os detratores da Apple criticam rotineiramente as taxas exorbitantes que ela cobra – incluindo uma redução de 30% nas vendas da App Store – e o alegado aumento de seus próprios aplicativos.

O relatório observou que vários concorrentes, incluindo Spotify, Meta e Microsoft, estão elaborando estratégias potenciais para capitalizar a lei através de suas próprias ofertas de download de aplicativos.

A Lei de Mercados Digitais visa seis empresas que foram consideradas “guardiãs” da Internet mais ampla: Alphabet, controladora do Google, Amazon, Apple, ByteDance, controladora da TikTok, Meta, controladora do Facebook e Instagram, e Microsoft.





A lei, que entrou em vigor em novembro de 2022, visa criar condições de concorrência equitativas para concorrentes tecnológicos de menor dimensão e melhorar a proteção da privacidade dos dados dos utilizadores.

As seis empresas enfrentarão penalidades caso não cumpram suas regras.

O Google também enfrentou escrutínio regulatório sobre práticas em sua própria loja de aplicativos Android “Google Play”. No entanto, uma diferença fundamental é que os usuários de telefones Android já podem baixar aplicativos de outros lugares além da Play Store.

No início desta semana, a Meta disse em um blog que forneceria mais opções aos usuários do Facebook e Instagram na Europa para cumprir o DMA – incluindo “se eles gostariam de compartilhar informações entre nossos serviços”.

Para a Apple, as mudanças na Europa fazem parte de um esforço mais amplo da empresa para evitar o crescente escrutínio regulamentar e legal sobre as suas práticas comerciais.

No início deste mês, a Apple atualizou suas políticas da App Store nos EUA para permitir que os desenvolvedores usem serviços de pagamento de terceiros – desde que paguem à Apple uma redução de 27%.

A empresa promulgou uma estrutura de taxas semelhante para métodos de pagamento externos na Holanda e na Coreia do Sul.

A decisão da Apple ocorreu depois que a Suprema Corte se recusou a aceitar os recursos interpostos como parte da longa batalha da empresa com a fabricante de “Fortnite”, Epic Games.

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney – um crítico vocal da Apple – classificou as mudanças na política da Apple como “ultrajantes”.

Enquanto isso, o Departamento de Justiça estaria preparando um amplo processo antitruste contra a Apple . Ações poderiam ser tomadas já em fevereiro , de acordo com um relatório.

