Apple planeja aumentar produção na Índia em mais de 5 vezes, para US$ 40 bi, diz agência

A Apple planeja aumentar sua produção na Índia em mais de cinco vezes nos próximos quatro ou cinco anos. A previsão é chegar a US$ 40 bilhões, segundo a agência de notícias indiana Press Trust of India (PTI), citando fontes oficiais do governo sob condição de anonimato.

A companhia havia ultrapassado a marca de produção de US$ 7 bilhões em 2022, segundo a fonte: “A Apple tem planos de aumentar a produção na Índia para mais de US$ 40 bilhões nos próximos 4-5 anos. Ultrapassou os US$ 7 bilhões no último ano fiscal”, disse.

A PTI ainda afirmou que a Apple tem planos de começar a fabricar AirPods na Índia a partir do próximo ano, sendo que atualmente já fabrica iPhones no país.

