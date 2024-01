Apple oferece iPhone 15 com raro desconto na China à medida que a concorrência se intensifica

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/01/2024 - 2:38 Para compartilhar:

A Apple está oferecendo descontos raros em seus iPhones na China, reduzindo os preços de varejo em até US$ 70 em meio à crescente pressão competitiva no maior mercado mundial de smartphones.

A gigante da tecnologia dos EUA cortou os preços de alguns iPhones em 5%, mostrou seu site chinês na segunda-feira. A promoção por tempo limitado, marcada como um evento do Ano Novo Lunar, durará de 18 a 21 de janeiro, antes do feriado de meados de fevereiro.

As vendas da mais recente série de aparelhos iPhone 15 da Apple foram muito piores do que os modelos anteriores na China.

Rivais locais, como Huawei Technologies e Xiaomi, oferecem modelos competitivos, enquanto fontes disseram que algumas empresas e departamentos governamentais têm limitado o uso de dispositivos Apple pelos funcionários – refletindo as restrições do governo dos EUA a aplicativos chineses por motivos de segurança.

As vendas chinesas do iPhone caíram 30% na primeira semana de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, disseram analistas da Jefferies em nota ao cliente, tendo caído 3% em todo o ano de 2023. Os analistas esperam que o cenário competitivo fique mais difícil este ano.

A Apple não reduz os preços de seus iPhones mais recentes há anos. Os cortes ocorrem depois de surpreender o mercado ao não aumentar os preços da série iPhone 15 em seu lançamento em setembro.

As plataformas de compras online, incluindo Pinduoduo, reduziram os preços do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro em até 16% desde o início do ano.

Nicole Peng, vice-presidente sênior da empresa de pesquisa de mercado Canalys, disse que os descontos não foram uma surpresa, já que a Apple está sob pressão para aumentar as vendas globalmente, e especialmente na China, em meio à intensificação da concorrência e à crescente relutância dos fãs da Apple em atualizar.

“É claro que a Huawei está de volta”, disse Peng, “alguns consumidores chineses podem voltar a usar a Huawei movidos pelo patriotismo”.

Canalys espera que as vendas da Apple este ano permaneçam estáveis ​​em todo o mundo , enquanto sofrem um ligeiro declínio na China.

