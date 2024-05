Apple lançará iPhone mais fino em 2025 enquanto enfrenta queda nas vendas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 0:21 Para compartilhar:

A Apple está desenvolvendo uma versão mais fina do iPhone que provavelmente será lançada em 2025, segundo a The Information na sexta-feira (17), citando três pessoas com conhecimento do projeto.

A versão potencialmente mais fina provavelmente terá um preço mais alto do que o iPhone Pro Max da Apple e deverá ser lançada com o iPhone 17 em setembro de 2025, disse o relatório.

A empresa sediada em Cupertino, Califórnia, ainda está testando diferentes designs para o dispositivo, de codinome D23, que poderia ter o processador de última geração da Apple, provavelmente chamado A19, acrescentou o relatório.

A esperada reformulação ressalta a necessidade da Apple de aprimorar o iPhone, o produto mais popular da empresa, enquanto enfrenta a forte concorrência da Honor e da Huawei na China e da Samsung Electronics em todo o mundo.

A Samsung detinha a maior participação de mercado de smartphones nos primeiros três meses de 2024, com 20,8%, seguida pela participação de mercado da Apple de 17,3%, segundo a empresa de pesquisas International Data Corporation.

No segundo trimestre fiscal, as vendas do iPhone da Apple caíram 10,5%, para US$ 45,96 bilhões.

A Apple também planeja abandonar seu modelo mais barato, iPhone Plus, e pretende lançar um iPhone mais barato, um sucessor de seu iPhone SE, em 2025, disse o artigo.

A notícia chega dias depois de a Apple lançar seu mais recente iPad Pro com um novo chip para computação de inteligência artificial, enquanto corre para alcançar seus rivais da Big Tech em uma corrida para dominar a tecnologia emergente.