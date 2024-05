Apple lança novos modelos do iPad, com foco em softwares baseados em IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 14:24 Para compartilhar:

A Apple apresentou nesta terça-feira, 7, as versões mais recentes de seus tablets iPad Pro e iPad Air, e um novo Apple Pencil Pro. Em uma apresentação em Cupertino, na Califórnia, a empresa apresentou o iPad Air, que é equipado com o processador M2 personalizado da Apple com GPU mais rápido e mecanismo neural 50% mais rápido que a versão anterior. A empresa disse o novo produto suporta melhor softwares baseados em inteligência artificial (IA).

O CEO Tim Cook disse que o anúncio desta terça-feira marcou “o maior dia para o iPad desde o seu lançamento”. No coração do novo iPad Pro está o novo processador M4 personalizado da Apple, que oferece 4 vezes mais desempenho que seus modelos iPad Pro existentes. O mais recente iPad Pro vem em dois tamanhos: 11 polegadas e 13 polegadas. A Apple disse que o modelo de 11 polegadas é o mais fino até agora, com 5,1 mm e menos de meio quilo. A tela combina dois painéis OLED para maximizar o brilho.

Às 14h15 (horário de Brasília), as ações da Apple tinham alta de 0,23% em Nova York.