Apple lança novos dispositivos, apesar de problemas na cadeia de suprimentos

A Apple lançou nesta quarta-feira (7) novos smartphones a preços similares aos dos modelos recentes, apesar da inflação e dos problemas na cadeia de suprimentos.







A apresentação na sede da empresa na Califórnia não teve nenhuma grande surpresa, embora a gigante tecnológica tenha oferecido um novo sistema de identificação digital para dispensar a necessidade de um cartão SIM físico.

O mais novo smartphone da Apple, o iPhone 14, custa 799 dólares em seu modelo básico, o mesmo valor da versão atual, enquanto um iPhone 14 Pro Max premium custará 1.100 dólares.

O conjunto de produtos atualizados, que também incluem novos fones de ouvido, foi concebido para manter os clientes fiéis ao lucrativo ecossistema tecnológico da Apple.

“A Apple manteve seu forte crescimento no primeiro semestre de 2022, impulsionada pela sólida demanda do IPhone 13, que foi o smartphone mais vendido em todo o mundo”, disse Le Xuan Chiew, analista da Canalys.

A capacidade de manter estáveis os preços do iPhone refletiu os benefícios de diversificar a cadeia de suprimentos na Índia, depois que políticas de tolerância zero contra a covid-19 na China limitaram a produção neste país, acrescentou.

As características do novo iPhone 14 incluem uma bateria mais duradoura e novas capacidades fotográficas para capturar cenas “ultra amplas” e em ambientes com pouca luz. O dispositivo tem tela de 17 centímetros e uma função de “SOS de emergência” para habilitar o envio de mensagens sem precisar de wifi.

A empresa também apresentou outros produtos, como os relógios digitais Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, que custam 400 e 800 dólares, respectivamente, e são capazes de monitorar a temperatura corporal, entre outras funções.