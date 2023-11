Apple lança atualização urgente do iPhone. Como e por que instalá-lo?

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/11/2023 - 1:52 Para compartilhar:

A Apple lançou recentemente uma atualização crítica para o iPhone 15s – o smartphone mais recente da gigante da tecnologia – após relatos de bugs relacionados a pagamentos virtuais e usos relacionados a automóveis.

Especificamente, vários proprietários de BMW disseram que recursos de comunicação de campo próximo (NFC), como o Apple Pay, quebraram quando seu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max foram carregados sem fio em seus veículos, segundo o site Verge .

As chaves virtuais da marca alemã de automóveis – que reconheceu o problema no mês passado – também falharam. Outros relatórios dizem que os proprietários do Toyota Supra também foram afetados.

A solução da Apple é a atualização 17.1.1, que “fornece correções de bugs” para problemas de carregamento sem fio em alguns carros e uma falha na tela de bloqueio do ícone do clima.

Como instalar

Instalar a correção é bastante simples – os usuários podem simplesmente acessar suas configurações e encontrar a guia “atualização de software” enquanto o telefone está conectado a uma fonte de energia e WiFi.

As atualizações automáticas também podem ser ativadas.

As correções de bugs para produtos Apple tornaram-se tão cruciais que a empresa está adiando o desenvolvimento de novas atualizações de software para o próximo ano para corrigir falhas de código em dispositivos atuais, de acordo com a Bloomberg .

O iPhone 15 Pro e Pro Max de titânio também foram criticados por superaquecer desconfortavelmente durante o uso. Em um fórum da Apple, um cliente disse que seu dispositivo estava “quente demais para segurar”.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, alertou que esse fenômeno provavelmente está relacionado a “compromissos” de design para reduzir o peso do telefone.

“A causa principal são mais provavelmente os compromissos feitos no design do sistema térmico para atingir um peso mais leve, como a área de dissipação de calor reduzida e o uso de uma estrutura de titânio, que impacta negativamente a eficiência térmica”, escreveu Kuo em setembro no Medium.

A Apple culpou software e bugs relacionados a aplicativos pelo problema, não sua estrutura de titânio.

