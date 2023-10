Apple lança atualização de software para corrigir problemas do iPhone 15

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/10/2023 - 4:52 Compartilhe

A Apple lançou uma atualização para seu software iOS 17 na quarta-feira (04) para resolver um problema de superaquecimento relacionado aos seus iPhones mais recentes .

A série iPhone 15, envolta em uma concha de titânio, foi lançada no mês passado com seu chip profissional A17 personalizado alimentando os telefones Pro e Pro Max. O hardware da linha Pro torna os dispositivos adequados para jogos móveis de última geração.

Pouco depois do lançamento dos modelos do iPhone 15, os consumidores reclamaram da baixa duração da bateria e do superaquecimento.

A atualização mais recente do software iOS 17 inclui “correções de bugs importantes, atualizações de segurança e resolve um problema que pode fazer com que o iPhone aqueça mais do que o esperado”, disse um porta-voz da Apple na quarta-feira.

Após reclamações de que os novos telefones estão esquentando muito, a Apple havia dito no início desta semana que o dispositivo pode ficar mais quente nos primeiros dias “após configurar ou restaurar o dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano”.

Atualizações recentes de alguns aplicativos de terceiros, incluindo Instagram e Uber da Meta, estavam sobrecarregando o sistema, disse a empresa, acrescentando que os modelos Pro não sofrem superaquecimento devido ao design, mas sim as novas conchas de titânio resultam em melhor dissipação de calor.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias