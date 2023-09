Apple iPhone 15: as sete maiores novidades

O evento de lançamento do iPhone 15 da Apple chegou ao seu término. Conforme antecipado, o iPhone 15 não foi a única grande revelação da Apple durante o evento.

Desde uma atualização na linha de smartwatches até a transição para o carregamento USB-C, aqui está um resumo de todos os principais anúncios feitos pela Apple no evento Wonderlust.

A linha do iPhone 15 traz novidades como o USB-C e a Ilha Dinâmica A Apple apresentou a tão esperada linha do iPhone 15. Esses novos dispositivos não apenas trazem o USB-C pela primeira vez, mas também incluem a Ilha Dinâmica, anteriormente exclusiva dos modelos iPhone 14 Pro e Pro Max.

O iPhone 15 apresenta o chip A16, previamente introduzido no iPhone 14 Pro. Enquanto o iPhone 15 possui uma tela de 6,1 polegadas, o iPhone 15 Plus possui uma tela de 6,7 polegadas. Ambos vêm equipados com uma câmera principal de 48 MP, prometendo “bateria para o dia inteiro” e um chip de banda ultra larga de segunda geração.

O preço do iPhone 15 começa em US$ 799 e o do iPhone 15 Plus em US$ 899. As pré-encomendas começarão em 15 de setembro, com envios programados para 22 de setembro.

iPhone 15 Pro e Pro Max introduzem um novo botão de ação no lugar do botão mudo Os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max trazem ainda mais atualizações, incluindo a porta USB-C e um novo botão de ação personalizável que substitui o botão de mudo. Eles também apresentam bordas mais finas e um design mais leve devido à construção em titânio.

A Apple está incorporando um processador A17 Pro mais eficiente, juntamente com um carregamento USB-C mais rápido em comparação com o iPhone 15 padrão. Além da câmera principal de 48 MP, o iPhone 15 Pro Max possui uma câmera telefoto de 5x de zoom.

O preço do iPhone 15 Pro de 6,1 polegadas começa em US$ 999, enquanto o iPhone 15 Pro Max de 6,7 polegadas tem um preço inicial de US$ 1.199, sendo mais caro. Esses novos telefones estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 15 de setembro, com início das vendas em 22 de setembro.

Apple Watch Series 9 com desempenho aprimorado A Apple revelou o novo Apple Watch Series 9, equipado com um chip de banda ultra larga e um processador S9 atualizado, garantindo uma bateria de longa duração. Esse relógio também introduz um gesto de “toque duplo”, que envolve tocar o dedo indicador e o polegar duas vezes para realizar ações como atender chamadas ou adiar alarmes.

O Apple Watch Series 9 estará disponível em uma nova cor rosa, além das opções de caixa em aço inoxidável. A Apple está abandonando as pulseiras de couro para relógios (e capas de telefone) como parte de seus esforços para reduzir a pegada de carbono. O preço do Watch Series 9 começa em US$ 399 com GPS ou US$ 499 com GPS e celular. As encomendas podem ser feitas a partir de hoje, com disponibilidade prevista para 22 de setembro.

Apple Watch Ultra 2 com especificações aprimoradas A Apple também apresentou o Apple Watch Ultra de segunda geração. Similar ao Watch Series 9, ele inclui um chip de banda ultra larga e um processador S9 que permite o gesto de toque duplo. O novo Ultra 2 possui uma tela atualizada com brilho de 3.000 nits e oferece até 72 horas de autonomia com uma única carga no modo de baixo consumo.

A Apple introduziu um novo mostrador chamado “Modular Ultra”, que utiliza as bordas externas da tela. O preço do Ultra 2 é de US$ 799 com GPS e celular. Ele está disponível para encomenda a partir de hoje, com envios programados para 22 de setembro.

A Apple também está incorporando o USB-C ao AirPods Pro Além do iPhone 15, a Apple anunciou que o AirPods Pro agora virá com um estojo de carregamento USB-C. A empresa também começará a incluir os EarPods com fio como opção e afirma que é possível carregar o Apple Watch e o AirPods Pro por meio do iPhone 15.

Datas de lançamento para iOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma e mais Durante o evento, a Apple revelou as datas de lançamento para suas próximas atualizações, incluindo iOS 17, watchOS 10 e iPadOS 17 em 18 de setembro, enquanto o macOS Sonoma está programado para 26 de setembro.

Um novo recurso de Assistência Rodoviária via satélite A Apple está expandindo seu recurso SOS de emergência via satélite para incluir assistência rodoviária em parceria com a AAA. Com esse novo recurso, os usuários podem enviar mensagens de texto para obter ajuda com situações como pneus furados ou veículos presos. A Apple oferece esse serviço gratuitamente nos primeiros dois anos com o iPhone 15.

