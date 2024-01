Apple intensificando planos para integrar IA em iPhones

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/01/2024 - 4:19 Para compartilhar:

A Apple tem investido tempo e dinheiro na busca por produtos de inteligência avançada. E a gigante da tecnologia está planejando integrar os recursos em versões futuras de seus iPhones.

A empresa sediada em Cupertino, Califórnia, adquiriu 21 startups de IA desde 2017, informou o Financial Times , citando dados do PitchBook. Mais transações podem estar a caminho.

“Eles estão se preparando para fazer algumas fusões e aquisições significativas”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush, ao canal. “Eu ficaria chocado se eles não fizessem um acordo considerável de IA este ano, porque há uma corrida armamentista de IA acontecendo e a Apple não estará do lado de fora olhando para dentro.”

Além disso, a Apple intensificou os esforços para contratar funcionários com experiência em “aprendizado profundo” – uma referência a modelos que alimentam sistemas avançados de IA.

Quase metade de todas as ofertas de emprego da Apple relacionadas à IA incluem a frase, disseram analistas do Morgan Stanley em uma nota de pesquisa citada no artigo.

Os insiders supostamente acreditam que a Apple está procurando maneiras de adicionar recursos generativos de IA que possam ser executados em iPhones e outros dispositivos portáteis, em vez de por meio de redes de computação em nuvem.

Os analistas do Morgan Stanley prevêem que a Apple poderá revelar detalhes importantes já em sua Worldwide Developers Conference, em junho, quando a empresa deverá detalhar os recursos generativos de IA incluídos na nova versão do iOS, seu sistema operacional móvel.

Os analistas disseram que o assistente de voz da Apple, Siri, poderia receber uma atualização relacionada à IA.

A empresa sediada em Cupertino, Califórnia, também tem “trabalhado nos seus próprios grandes modelos de linguagem” para competir com as ofertas de rivais tecnológicos como OpenAI e Google, informou o FT, citando especialistas do setor.

A agência também apontou para o lançamento pela Apple de chips de computação mais poderosos para dispositivos de hardware que parecem ser voltados para os maiores requisitos de processamento de IA.

A analista da Needham, Laura Martin, disse que os desenvolvimentos de IA seriam cruciais para a Apple, pois ela busca “proteger sua base instalada” de dispositivos de hardware, que ainda representam a maior parte da receita da empresa.

“A Apple não quer estar no negócio que o Google e a Amazon querem fazer, que é ser a espinha dorsal de todas as empresas americanas que criam aplicativos em grandes modelos de linguagem”, disse Martin ao Financial Times.

O CEO Tim Cook fez referência aos esforços da empresa durante uma teleconferência de resultados em novembro passado, dizendo aos analistas que a Apple estava “investindo bastante” em IA e desenvolvendo a tecnologia “com responsabilidade”.

“Em termos de IA generativa, obviamente, temos trabalho em andamento”, disse Cook em novembro passado . “Não vou entrar em detalhes sobre o que é, porque como vocês sabem, nós realmente não fazemos isso. Mas você pode apostar que estamos investindo.”

No verão passado, a Bloomberg informou que a Apple começou a testar o “Apple GPT” como parte de sua tentativa de alcançar outros rivais da Big Tech.

Em outros lugares, a Apple teria se envolvido em negociações com editores de notícias sobre o potencial licenciamento de seus artigos para ajudar a treinar seus modelos em idiomas grandes.

A Apple não é a única gigante da tecnologia que busca construir um telefone centrado em IA.





O CEO da OpenAI, Sam Altman, se uniu ao ex-guru de design da Apple, Jony Ive, para construir dispositivos de IA – e até supostamente contratou o chefe de design do iPhone da Apple para ajudar no esforço.

Enquanto a Apple está investindo recursos em IA, outro projeto importante está supostamente ficando em segundo plano por enquanto.

A Apple adiou o lançamento planejado de seu veículo autônomo para 2028, no mínimo, informou a Bloomberg .

Em vez de um “carro sem condutor”, espera-se agora que o veículo seja “um veículo eléctrico com características mais limitadas”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias