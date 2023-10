Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 15:35 Compartilhe

A ação da Apple ganhou impulso e se firma no azul, em meio a relatos de que a fabricante do iPhone e a Samsung devem investir na Arm Holdings, empresa de semicondutores britânica. Às 15h10 (de Brasília), os papéis da Apple subiam 0,75% em Nova York, na contramão de pares do setor de tecnologia, como Meta (-0,60%), Microsoft (-0,40%) e Alphabet (-0,16%).

