Apple estaria desenvolvendo protótipos para um iPhone dobrável, aponta relatório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/02/2024 - 1:25 Para compartilhar:

O iPhone poderá em breve estar disponível como um telefone de flip. A Apple desenvolveu pelo menos dois protótipos de seu smartphone mais vendido, que se dobra como uma concha, de acordo com o site de notícias de tecnologia The Information.

A versão dobrável está supostamente nos estágios iniciais de desenvolvimento e não estará disponível para os consumidores da Apple até 2026, no mínimo.

A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, na Califórnia, está em negociações com pelo menos um fabricante na Ásia sobre quais componentes usar nos dois iPhones dobráveis, informou o The Information. Se o protótipo não atender aos padrões da Apple, o projeto será totalmente descartado, segundo o relatório.

No ano passado, a Samsung lançou dois smartphones dobráveis ​​– o Galaxy Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 – que apresentam câmeras mais avançadas, visuais mais nítidos e mais recursos para trabalho, chats de texto e vídeo.

De acordo com a Counterpoint, uma empresa de pesquisa de mercado de tecnologia, as remessas globais de telefones dobráveis ​​aproximaram dos 19 milhões de unidades em 2023, o que representaria um aumento de 45% em relação a 2022, impulsionado principalmente pelo aumento da procura dos consumidores na China.

A Apple considera iPhones e iPads dobráveis ​​há mais de uma década, mas a liderança da empresa não se comprometeu totalmente com a ideia, disseram fontes ao The Information.

Tim Cook, CEO da empresa, abordou a ideia de dispositivos dobráveis ​​com seus engenheiros em 2018, afirmou o relatório.

Fontes disseram ao The Information que a empresa tem hesitado em apostar tudo em dispositivos dobráveis ​​devido ao alto custo de varejo, bem como à falta de recursos atraentes que fariam o consumidor querer comprar um.

Ex-funcionários da Apple disseram ao The Information que a empresa tem trabalhado com a Samsung e outra gigante coreana da tecnologia, a LG, em um protótipo de iPad dobrável.

Em 2020, os engenheiros da Apple abandonaram o trabalho em um iPhone dobrável e se concentraram em um iPad dobrável que seria semelhante em tamanho a um iPad Mini.

Um iPad dobrável é considerado mais viável, pois seria mais grosso que um iPhone dobrável e não precisaria passar nos testes de queda exigidos dos iPhones.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias