Apple está desenvolvendo chips de inteligência artificial para seus data centers

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 20:38 Para compartilhar:

A Apple tem trabalhado em seu próprio chip projetado para executar software de inteligência artificial em servidores de data centers, uma medida que tem o potencial de fornecer à empresa uma vantagem importante na corrida de IA.

Na última década, a Apple emergiu como uma empresa líder no desenvolvimento de seus próprios chips para iPhones, iPads, Apple Watch e computadores Mac. O projeto do servidor, que tem o codinome interno de Projeto ACDC – para Apple Chips em Data Center – trará esse talento para os servidores da empresa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O Projeto ACDC está em andamento há vários anos e não se sabe quando o novo chip será lançado, se é que algum dia. A Apple prometeu muitos novos produtos e anúncios de IA em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores em junho. Um porta-voz da Apple não quis comentar.