Apple encerra tentativas para construir seu próprio veículo elétrico

A Apple encerrou os esforços de mais de uma década para construir o seu próprio veículo elétrico. Por tempos, a tentativa foi considerada como tendo potencial para transformar a indústria automobilística, mas o grupo dentro da gigante de iPhones responsável por desenvolver o veículo, chamado de Projeto Titan, foi informado que a Apple encerraria seus esforços para aumentar investimentos na área de inteligência artificial generativa, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Alguns dos funcionários do grupo vão migrar para o setor de IA da Apple, enquanto outros funcionários que trabalham com hardware automotivo provavelmente serão demitidos. A Apple gastou bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento no projeto do carro. Fonte: Dow Jones Newswires.

