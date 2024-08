Apple e Nvidia estão em negociações para entrar em rodada de financiamento da OpenAI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 19:06 Para compartilhar:

A Apple e a Nvidia estão em negociações para investir na OpenAI, um movimento que fortaleceria seus laços com um parceiro essencial para seus esforços na corrida da inteligência artificial (IA).

O investimento seria parte de uma nova rodada de arrecadação de fundos da OpenAI que avaliaria a fabricante do ChatGPT acima de US$ 100 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Até o momento, a empresa de capital de risco Thrive Capital está liderando a rodada, que totalizará vários bilhões de dólares, e a Microsoft também deve participar.

Não foi possível saber quanto a Apple, a Nvidia ou a Microsoft investirão na OpenAI nesta rodada. Até o momento, a Microsoft tem sido o principal investidor estratégico da OpenAI. Ela detém 49% dos lucros da startup de IA, após investir US$ 13 bilhões desde 2019. Como a fabricante global dominante de chips que alimentam o ChatGPT e outros modelos de IA, a Nvidia trabalha há muito tempo em estreita colaboração com a OpenAI.

A Apple anunciou em junho a OpenAI como a primeira parceira oficial da Apple Intelligence, seu sistema para infundir recursos de IA em todo o seu sistema operacional. A nova IA contará com um assistente de voz Siri aprimorado, revisão de texto e criação de emojis personalizados.