Apple despenca para quinta posição e Huawei toma a liderança do mercado de celulares na China

Dados do primeiro trimestre de 2024 divulgados nesta sexta-feira, 26, pela empresa de análise Canalys, apontam que a Apple caiu para o quinto lugar no maior mercado de smartphones do mundo, com a Huawei tomando a primeira posição.

A Huawei despachou 11,7 milhões de smartphones na China nos três primeiros meses do ano, um aumento de 70% em relação ao ano anterior, quando a empresa ainda se recuperava das sanções impostas pelos EUA iniciadas em 2019.

A Apple caiu do primeiro para o quinto lugar, com a redução de 25% de suas vendas ao mercado chinês. Foram 10 milhões de unidades despachadas no primeiro trimestre. No mesmo período do ano anterior, foram 13,3 milhões de unidades despachadas. A China representa 20% das vendas de todos os produtos da Apple e é um mercado estratégico para a gigante americana.

Apesar da queda, as primeiras posições disputam com uma pequena margem de diferença entre elas, separadas por algumas centenas de milhares de unidades despachadas.

A Oppo terminou o trimestre em segundo lugar, seguida da Honor e da Vivo.

O mercado chinês não apresentou variação neste trimestre em relação ao ano passado, com aproximadamente 67 milhões de smartphones vendidos em ambos os períodos.

O crescimento da Huawei está relacionado ao lançamento da linha Mate 60, aparelho topo de linha inteiramente produzido na China com capacidade de 5G similar a dos iPhones mais recentes.