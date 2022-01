Apple atinge US$3 trilhões em valor de mercado

(Reuters) – A Apple se tornou nesta segunda-feira a primeira empresa do mundo a atingir 3 trilhões de dólares em valor de mercado, cifra alcançada 41 meses depois da companhia ter chegado ao marco do 1 trilhão.

As ações da empresa atingiram um recorde de 182,88 dólares no intradiário da primeira sessão de 2022. A Apple agora representa 7% do índice S&P 500, segundo a Reuters Breakingviews.

A Apple compartilhou o clube dos 2 trilhões de dólares em valor de mercado com a Microsoft, que agora vale cerca de 2,53 trilhões. Alphabet e Amazon.com têm valor de mercado acima de 1 trilhão de dólares cada.

“A chave para a avaliação da Apple continua sendo seu negócio de serviços, que acreditamos valer 1,5 trilhão de dólares”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush Securities. “Ser a primeira empresa a ingressar no clube de 3 trilhões de dólares é um marco para o presidente, Tim Cook”, acrescentou.

A adoção pela companhia de tecnologias como 5G, realidade aumentada e virtual e inteligência artificial tem ajudado as ações da companhia a seguirem queridinhas do mercado conforme investidores buscam retorno com companhias com caixas robustos e fogem de setores mais sensíveis ao crescimento econômico.

