Apple apresenta novo iPhone com entrada USB-C, atendendo exigência da UE

A Apple apresentou o novo iPhone nesta terça-feira (12), com as conexões de recarga Lightning substituídas nos modelos mais novos por um carregador universal, após uma queda de braço com a União Europeia.

O bloco insistia em que todos os telefones e pequenos dispositivos fossem compatíveis com cabos de recarga USB-C a partir do fim do próximo ano, uma medida para reduzir os resíduos e poupar o dinheiro dos consumidores.

A empresa americana, por sua vez, argumentava que seu cabo era mais seguro do que os carregadores USB-C, que já estão disponíveis em outros dispositivos da Apple e são amplamente usados pela concorrência, incluindo a Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo.

“A USB-C se tornou um padrão aceito universalmente. Por isso, estamos trazendo a USB-C para o iPhone 15”, disse Kaiann Drance, vice-presidente de marketing do iPhone, durante o evento de lançamento da Apple.

O lançamento ocorre enquanto a Apple enfrenta um declínio nas vendas de iPhones, pois os preços altos têm levado os consumidores a atrasar a substituição de seus aparelhos por modelos mais novos.

A companhia também se viu afetada pela turbulência política entre Estados Unidos e China, após informes segundo os quais as autoridades do gigante asiático estariam proibindo seus funcionários de usar aparelhos da Apple.

