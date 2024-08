Apple anuncia saída de CFO Luca Maestri a partir de 2025; Kevan Parekh assumirá a vaga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 19:21 Para compartilhar:

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 26, que seu diretor financeiro, Luca Maestri, vai deixar a companhia no início de 2025, e que será sucedido por Kevan Parekh, atual vice-presidente de planejamento financeiro e análise da empresa.

A partir de 1 de janeiro, Maestri deixará a função para liderar sua equipe de serviços corporativos, que consiste na infraestrutura interna de data center e imóveis.

“Luca tem sido um parceiro extraordinário na gestão da Apple a longo prazo. Ele tem sido fundamental para melhorar e impulsionar o desempenho financeiro da empresa, se envolver com acionistas e incutir disciplina financeira em todas as partes da Apple”, disse Tim Cook, CEO da Apple.

Parekh está na Apple há 11 anos e também já liderou a equipe de vendas mundiais, varejo e finanças de marketing. Antes de ingressar na Apple, Parekh ocupou cargos de liderança sênior na Thomson Reuters e na General Motors. Ele é engenheiro elétrico com bacharelado em ciências pela Universidade de Michigan e MBA pela Universidade de Chicago.

Às 19h05 (de Brasília), as ações da Apple recuavam 0,5% no after hours de Nova York.