Apple anuncia descontos em iPhones na China, em meio à fraca demanda

A Apple está oferecendo descontos em seus modelos do iPhone 15 na China, em meio a preocupações crescentes com a fraca demanda no país devido à nova concorrência e a uma economia lenta. De acordo com o site da empresa na China, os cortes nos preços são de 500 yuans (US$ 70), descontando os novos modelos em 5%.

Outros sites chineses de comércio eletrônico, como o Pinduoduo, uma unidade da PDD Holdings, fizeram descontos de até 16% nas variantes do iPhone 15, informou a Reuters. Trata-se de uma promoção de 18 a 21 de janeiro, antes do Ano Novo Lunar, que acontece em fevereiro.

A Apple costuma dar descontos em vários produtos no Ano Novo Lunar, mas há anos não faz isso com os novos modelos de iPhones. Os descontos em outros aparelhos da empresa americana neste ano chegam a 800 yuans (US$ 112).

Vários analistas já rebaixaram as ações da Apple este ano, geralmente com foco nas preocupações com o iPhone na China. A Jefferies estimou que as vendas do iPhone da Apple caíram 30% na China na primeira semana de 2024. Com as preocupações, as ações da Apple já caíram cerca de 3,4% em janeiro e colocaram a empresa em risco de perder sua posição na capitalização de mercado para a Microsoft pela primeira vez desde o final de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.

