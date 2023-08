Apple amplia lucro, mas tem maior sequência trimestral de queda na receita desde 2016

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 18:02 Compartilhe

A Apple registrou lucro líquido de US$ 19,88 bilhões e lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) no terceiro trimestre fiscal, o que representa um crescimento de 2,3% em relação a igual período do ano anterior. O resultado equivale a um lucro de US$ 1,26, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 1,20.

A receita da empresa de tecnologia caiu 1,4%, a US$ 81,797 bilhões, nos três meses encerrados em junho, comparado com o mesmo período de 2022, quando registrou receita de US$ 82,959 bilhões.

Esse é o terceiro trimestre consecutivo de queda na receita, o que representa a maior sequência desde 2016

A Apple destacou, no entanto, que a receita em serviços bateu um novo recorde, a US$ 21 bilhões, apoiada por mais de 1 bilhão de assinaturas em produtos e plataformas de streaming.

O CEO Tim Cook também destacou que a empresa observou “força contínua nos mercados emergentes, graças a vendas robustas de iPhone”.

Após a publicação dos resultados, a ação da Apple caía 0,51% no after hours de Nova York, às 17h45 (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires

