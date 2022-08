Apple alerta para falha de segurança para iPhones, iPads e Macs

Estadão Conteúdo 18/08/2022 - 20:46 Compartilhe

A Apple divulgou graves vulnerabilidades de segurança nesta quarta-feira, 17, para iPhones, iPads e Macs.

As falhas de software podem permitir que invasores assumam o controle total desses dispositivos, disse a Apple em dois relatórios de segurança. A empresa disse estar “ciente de um relatório de que esse problema pode ter sido ativamente explorado”.

Especialistas em segurança aconselharam os usuários a atualizar os dispositivos afetados – iPhones 6S e modelos posteriores; vários modelos do iPad, incluindo a 5ª geração e posteriores, todos os modelos do iPad Pro e o iPad Air 2; e computadores Mac com MacOS Monterey.