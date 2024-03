Apple abrirá nova loja em Xangai, em meio à queda nas vendas do iPhone na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 9:40 Para compartilhar:

A Apple está se preparando para abrir sua oitava loja em Xangai neste mês, expandindo sua presença no varejo na China em meio à queda nas vendas do iPhone no maior mercado de smartphones do mundo. A big tech dos EUA planeja abrir a loja em Jing’an, um distrito comercial central do centro financeiro, em 21 de março, de acordo com um aviso em seu site. Xangai já tem o maior número de lojas da Apple na China continental e é um dos maiores mercados da empresa. Pequim, a capital, tem cinco estabelecimentos. Fonte: Dow Jones Newswires.

