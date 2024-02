Apple abandona projeto de uma década de carro elétrico e foca em IA generativa

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 28/02/2024 - 2:34 Para compartilhar:

A Apple está abandonando seu esforço de uma década para construir um carro elétrico em favor de intensificar os esforços em seus projetos generativos de IA, de acordo com um relatório.

A Apple anunciou os planos internamente na terça-feira (27), disseram fontes à Bloomberg, abalando seus quase 2.000 funcionários que trabalham no veículo autônomo, que inicialmente deveria ser lançado em 2026.

A decisão foi compartilhada pelo diretor de operações Jeff Williams e Kevin Lynch, vice-presidente que supervisiona o esforço, disseram as pessoas à Bloomberg, pedindo para não serem identificadas ao discutir assuntos privados.

Os dois executivos da Apple disseram aos funcionários que, à medida que a empresa sediada em Cupertino, Califórnia, encerrar a equipe que trabalha no carro – conhecida internamente como Grupo de Projetos Especiais, ou SPG – alguns serão transferidos para a divisão de inteligência artificial.

Esses funcionários agora se concentrarão em projetos generativos de IA sob o comando do executivo John Giannandrea, de acordo com a Bloomberg, enquanto a Apple busca se atualizar com a rival Microsoft, que tem um acordo plurianual de US$ 10 bilhões com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, e o Google – embora a gigante da tecnologia esteja atualmente em apuros por causa de seu software de texto para imagem Gemini “acordado”.

Centenas de outros membros do SPG – muitos dos quais são engenheiros de hardware e designers de automóveis – podem se candidatar a outro emprego na Apple ou serão demitidos.

Não está claro quantos serão cortados.

O Projeto Titan começou em 2014 com o objetivo de criar veículos totalmente autônomos com interiores luxuosos e navegação guiada por voz, segundo a Bloomberg.

No entanto, o Projeto Titan tem lutado quase desde o seu início. Quando a Apple executou test drives em torno de sua sede no Vale do Silício em 2022, ela teve problemas para navegar pelas ruas, quando frequentemente esbarrava em meio-fio, saía das pistas e entrava no meio dos cruzamentos e quase atropelou um pedestre.

Uma porta giratória de executivos que estavam saindo também prejudicou o programa. Williams e Lynch assumiram o empreendimento há alguns anos, após a saída de Doug Field, hoje executivo sênior da Ford, segundo a Bloomberg.

Ian Goodfellow, um renomado cientista que chefiou a divisão de aprendizado de máquina do Projeto Titan, também deixou a empresa em 2022.

O carro autônomo da Apple foi originalmente planejado para ser diferente daqueles que estão sendo desenvolvidos por rivais como Waymo, apoiado pelo Google, e Cruise, da General Motors, uma vez que não teria volante e pedais , com interiores projetados para dirigir sem as mãos.

Problemas ao longo do caminho fizeram com que ela reduzisse seus planos ambiciosos – adicionando um volante e pedais – e atrasasse seu lançamento de 2025 para 2026, embora ainda se esperasse que o preço fosse de US$ 100 mil.

Enquanto isso, a Apple lançou seu tão esperado Vision Pro no início deste mês por chocantes US$ 3.500, embora os clientes estejam devolvendo o fone de ouvido de realidade virtual poucas semanas depois de comprá-lo.

Mais de 200.000 pares de óculos inovadores foram vendidos durante a pré-venda antes de serem lançados ao público em 2 de fevereiro.

Mas enquanto alguns fãs frenéticos dizem que o Vision Pro irá revolucionar a indústria de tecnologia, outros compradores irritados já estão devolvendo os seus à Apple Store, citando dores de cabeça extremas, náuseas, enjôo e “fadiga ocular”.

