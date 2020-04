App do GPA vai fazer entregas para empreendedores da Rocinha

O aplicativo de entregas do Grupo Pão de Açúcar, o James, fechou parceria com o projeto “Favela sem Corona” para apoiar empreendedores da comunidade da Rocinha. A partir desta quinta-feira, 9, já é possível acessar uma loja chamada “Favela sem Corona” dentro do aplicativo.

Lá os produtos de empreendedores locais estão disponíveis para venda e entrega, de acordo com o raio de cobertura do James na cidade do Rio de Janeiro.

Com inspiração na Páscoa, a parceria tem início com o projeto Brownie de Favela. Os clientes encontram kits com quatro brownies pelo preço de R$ 30. A venda dos doces subsidia o Celeiro de Ideias, uma incubadora de negócios de impacto social nas periferias.