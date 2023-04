Apostas das Loterias da Caixa ficam mais caras a partir deste domingo; veja os novos valores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2023 - 11:38 Compartilhe

Conforme anunciado no começo de abril pela Caixa Econômica Federal, o reajuste nas apostas das Loterias passa a valer a partir deste domingo (30). A alteração inclui, inclusive, mudanças no valor de aposta simples da Mega-Sena, já válida a partir do concurso 2.588 da modalidade.

De R$ 4,50, a aposta simples da Mega-Sena passa a custar R$ 5. O mesmo acréscimo de R$ 0,50 vale para as demais modalidades de apostas. Sendo assim, os novos valores são: Quina, R$ 2,50; Lotofácil e Lotomania, R$ 3. A partir do dia 3 de maio, a Timemania e Dia de Sorte também entram no reajuste.







Vale relembrar que a Caixa justificou a necessidade da ação como uma forma de “recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”, segundo informações do g1.

