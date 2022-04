Apostando na altitude, Always Ready chega em má fase para enfrentar o Corinthians Equipe boliviana tem apenas duas vitórias na temporada, já dispensou treinador e tem como trunfo os 3.600 metros acima do nível do mar em La Paz

Em 2022, o Always Ready disputa a Copa Libertadores pela terceira vez na história, sendo esse ano o segundo consecutivo. A equipe boliviana, que é uma das responsáveis pela fundação Liga de Futebol Profissional do país, em 1977, será a primeira adversária do Corinthians nesta da temporada da principal competição da América no Sul, com estreia marcada para esta terça-feira (5), às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Em 2021, a equipe boliviana foi eliminada como lanterna na fase de grupos, mas não perdeu os dois jogos que fez contra o Internacional, equipe brasileira que liderou a chave. Na primeira rodada, em La Paz, o Always venceu por 2 a 0, fazendo valer a altitude de 3.600 metros. Já na última partida, a equipe sediada na cidade de El Alto segurou o 0 a 0 no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.

Vice-campeão boliviano, o time albirojo poderá disputar novamente e principal competição da América do Sul neste ano. No entanto, a temporada de 2022 não começou muito boa para a equipe, que venceu apenas duas das sete partidas disputadas e ocupam apenas a 10ª colocação do torneio Apertura.

MUDANÇA NO COMANDO TÉCNICO

Para piorar a situação, o Always Ready já precisou passar por uma mudança de técnico polêmica. Sebástian ‘El Loco’ Abreu assumiu o clube em janeiro e foi dispensado após quatro jogos e somente uma vitória. Mas a gota d’ água foi justamente um jogo em que o ex-atacante, que é ídolo no Botafogo e na seleção uruguaia, não esteve no banco de reservas.

Às vésperas do duelo contra o Bolivar, pela quarta rodada do Torneio Apertura, Abreu deixou a Bolívia e foi para o Uruguai, alegando problemas particulares. O Always Ready perdeu a partida por 3 a 0, e a atitude do treinador foi repudiada pelo presidente do clube, que demitiu ‘El Loco’ na sequência.

Para o lugar de Sebástian Abreu, o Always Ready contratou o boliviano Eduardo Villegas, campeão boliviano com o clube em 2020.

– única diferença é que o professor Villegas (em relação a Loco Abreu) tem mais adaptação ao futebol boliviano, conhece mais, porque ele é boliviano, então ele conhece mais os jogadores. São dois grandes profissionais, mas a diferença é só essa mesmo, professor Villegas conhece mais o ambiente, os jogadores e o clube, para poder estar onde se encontra agora – disse o atacante Juan Carlos Arce, ex-Corinthians, e que chegou à Banda Roja no meio da temporada passada, após 10 temporadas e meia no Bolivar.

Arce, inclusive, minimizou o extracampo como fator preponderante para a demissão de Loco Abreu, tendo até mesmo colocado o elenco como um dos responsáveis, por conta da ausência de vitórias.

– Creio que o apelido ‘Loco’ é porque nos seu momento como jogador era muito alegre e divertida, gostava de estar sempre contente, creio que esse foi o motivo do apelido de ‘Loco’. Como treinador posso dizer que ele não tem nada de louco, é um grande profissional, pessoa que estudou muito quando estava em formação, terminando a carreira, e como treinador em pouco tempo que esteve com a gente me surpreendeu muito com o quanto que ele sabe, o quanto como eu aprendi, e os jogadores tiveram essa ajuda dele como treinador – destacou o jogador boliviano.

DESTAQUES DO TIME

Além de Arce, outro jogador conhecido no futebol brasileiro faz parte do elenco atual do Always Read. Trata-se do meia Alejandro Chumacero, que, assim como Arce, vestiu a camisa do Sport.

Chumacero atuou em 2013 pelo Leão da Ilha do Retiro e lá recebeu o apelido de ‘Chumainsteiger’, em alusão ao meia alemão Bastian Schweinsteiger, um dos principais atletas da seleção da Alemanha, que no ano seguinte viria a ser campeão da Copa do Mundo no Brasill.

Um reforço importante foi do meia-atacante Gustavo Cristaldo, contratado pelo Always Ready no início desta temporada, após ser campeão boliviano pelo Independiente Petrolero no ano passado.

Cristaldo já tem dois gols marcados em dois jogos pelos Albirojos, e é o artilheiro da equipe até o então. No ano passado, pelo Petrolero, o jogador havia ido às redes seis vezes em 27 jogos.

O Always Ready ficou muito próximo de ter um reforço brasileiro para esta temporada, mas o atacante Kelvin, ex-Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Porto, de Portugal, acabou não acertando com o clube boliviano por questão de detalhes.

ALTITUDE

O Always Ready costuma mandar as suas partidas no estádio Municipal de El Alto, que fica a 4.090 metros de altitude, sendo o segundo mais alto do planeta, atrás somente do estádio Daniel Alcides Carrión, do Unión Minas, do Peru, que fica 4.398 metros acima do nível do mar. No entanto, por questões de iluminação, os Albirojos não poderão jogar as partidas na sua casa na Libertadores, assim como já havia acontecido no ano passado.

O Always, então, mandará os seus jogos no estádio Hernando Siles, na capital boliviana de La Paz, que fica a cerca de 3.600 metros de altitude.

Foi no Siles que a Seleção Brasileira encerrou a sua participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano, na última terça-feira (29), aplicando uma goleada de 4 a 0 nos bolivianos.

– Não, a diferença não é muito entre La Paz e El Alto, a diferença não é tanta, mas creio que não podemos negar que altitude não afetas somente a nós, como os rivais. Mas creio que dá para jogar futebol. A Seleção Brasileira mostrou, muitos clubes que vêm a La Paz já mostram que dá para jogar futebol. Somos conscientes de que se sente a altura, nós que vivemos também sentimos, mas creio que o importante é que se pode jogar futebol, não há recusa para jogar, então a equipe brasileira sempre é bem-vinda para uma grande partida – afirmou Arce.

Antes do duelo entre Brasil e Bolívia, o técnico brasileiro Tite afirmou que jogar na altitude era algo desumano. A declaração do treinador da Seleção foi mal vista entre os bolivianos, e até mesmo o presidente da República, Evo Morales criticou o treinador.

Arce não foi tão duro com o técnico, que também é multicampeão pelo Corinthians, mas cobrou respeito ao futebol e ao povo boliviano.

– Depende da forma que a expressão é falada. Sempre tem que haver um respeito, e o Tite me parece uma pessoa muito culta e respeitosa, e mencionar algo que creio não ser o correto e saber que somos nascidos em nosso país e temos gratidão por jogar futebol e isso nos toca, isso nos faz feliz, orgulhosos, e também nos sentimos felizes nos clubes que entende que não é só a altitude, que vêm e respeitam primeiramente o país e também respeita o futebol, que é lindo – afirmou o atacante.

O Always Ready vem de uma derrota por 1 a 0 para o Blooming, fora de casa, pelo Torneio Apetura, na última sexta-feira (3). A equipe albiroja é apenas a 10ª colocada na competição local e não vence desde o dia 12 de março, quando bateu o Real Santa Cruz pelo placar mínimo, como visitante. Foi a primeira vitória da equipe sob o comando de Eduardo Villegas.

