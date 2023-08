Apostador leva aproximadamente R$ 7,7 bilhões em loteria dos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 13:13 Compartilhe

Um único apostador da Flórida levou o prêmio de US$ 1,58 bilhão (aproximadamente R$ 7,7 bilhões) na MegaMillions, loteria dos Estados Unidos. É o terceiro maior prêmio pago pela loteria americana: as chances de acerto são de um em 302,6 milhões. Os números sorteados foram: 13 19 20 32 33 e 14.

O vencedor pode escolher entre duas opções antes dos impostos: um valor fixo estimado de US$ 625,3 milhões ou uma anuidade de 30 anos no valor de US$ 1,25 bilhão. O governo, no entanto, fica com 24% do valor pago.

Outros prêmios altos dados a norte-americanos foram em 2022, com US$ 2,04 bilhões na loteria Powerball, e em 2016, com US$ 1,586 bilhão.

