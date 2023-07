Apostador da Califórnia ganha US$ 1 bilhão na loteria Powerball

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2023 - 6:19 Compartilhe

Um apostador da Califórnia ganhou na quarta-feira (19) o grande prêmio da loteria americana Powerball e receberá um bilhão de dólares (4,79 bilhões de reais).

“Um bilhete da sorte vendido no ‘Las Palmitas Mini Market’ em Los Angeles foi o único bilhete em todo o país a acertar os seis números no sorteio do Powerball de 19 de julho, ganhando o prêmio de um bilhão de dólares”, anunciou a administração da loteria no estado da Califórnia.

O prêmio é o maior pago por esta loteria desde novembro e apenas a terceira vez que o Powerball supera um bilhão de dólares, informou o jornal The Washington Post.

O vencedor pode escolher entre receber um pagamento imediato de 558,1 milhões de dólares (2,67 bilhões de reais) ou receber o total de US$ 1,08 bilhão em um prazo de 30 anos, com reajuste anual de 5%, segundo o jornal.

A possibilidade de vencer o prêmio é de uma em 292,2 milhões.

O apostador terá que pagar 37% do total em impostos, já que a Receita dos Estados Unidos considera os prêmios da loteria uma renda.

