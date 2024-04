Darlan Alvarengai Darlan Alvarenga https://istoe.com.br/autor/darlan-alvarenga/ 20/04/2024 - 21:32 Para compartilhar:

Uma aposta do Rio de Janeiro faturou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena acumulada, e ganhará R$ 102.128.925,42.

Os números sorteados no sorteio 2715 foram 07-19-25-46-50-53.

A quina teve 145 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 40.570,78. Já a quadra registrou 8.367 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.004,41. Veja aqui o detalhamento.

Para o próximo concurso, na terça-feira, 23, o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogos simples, com seis números marcados, custa R$ 5.