Aposta no RS acerta seis dezenas da Mega-Sena e leva R$ 24 milhões

Uma aposta de Caçapava do Sul (RS) acertou a seis dezenas do sorteio 2505 da Mega Sena, realizado no sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o vencedor deve receber R$ 24.271.229,51.







Os números sorteados foram: 03 – 05 – 19 – 26 – 43 – 51

Acertaram a quina 108 apostadores que vão receber, cada um, R$ 32.693,92. A quadra teve 6.977 ganhadores, com prêmio individual de R$ 722,97.

O próximo sorteio está marcado para terça-feira (2). O valor da aposta simples é R$ 4,50.