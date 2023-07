Aposta na Venezuela

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 28/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Comerciante brasileiro com atuação no Distrito Federal, Amir Nasser decidiu apostar na economia da Venezuela

e se transformou num dos maiores fornecedores de produtos alimentícios, de limpeza e higiene pessoal para o país. Venezuelanos sofrem com desabastecimento de produtos básicos por causa do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos.

Congresso almeja o Poder

Quando voltar do recesso na próxima semana, o Congresso Nacional vai continuar com o clima de Assembleia Constituinte. Um grupo significativo de deputados quer pautar a emenda constitucional que muda o sistema

de Governo de presidencialismo para o semipresidencialismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), avisou ao ex-presidente Michel Temer – um cacique entusiasta da mudança – que vai desarquivar a emenda do ex-deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) que propõe a alteração do mando do Brasil e a do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode -PR), que também pediu para desarquivar sua proposta que implanta o que ele chama e presidencialismo participativo. A mudança que se forja nos principais gabinetes do Legislativo prevê a criação do cargo de Primeiro Ministro para gerir o Governo e o presidente continuaria com suas funções de representar o Estado e comandar as Forças Armadas. O tema só não ganhou destaque porque antes de dezembro o Congresso ainda precisa aprovar a Reforma Tributária.

Arthur Lira, caciques partidários e gabinetes importantes do Congresso articulam incluir na pauta emenda que propõe o semipresidencialismo

Brumadinho quer Schvartsman fora

O Instituto Ibero-Americano da Empresa e Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão solicitaram a gestores dos fundos internacionais Dynamo, Verde Asset e Bogari – investidores da Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) – a destituição de Fábio Schvartsman do cargo de conselheiro da empresa por ser réu no processo que julga a responsabilidade da Vale S/A. O desastre de Brumadinho – que muitos consideram crime – em janeiro de 2019 matou 272 pessoas. A carta foi enviada à Principles for Responsible Investment, pool de fundos que privilegia investimentos pautados pela promoção do ESG.

Aldo investe no ufanismo tropical

O ex-deputado e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (PDT) pretende lançar em outubro livro sobre a Amazônia, por onde viajou por quatro meses. O enfoque terá cores nacionalistas em defesa da exploração econômica do bioma e com forte crítica à tese do movimento ambientalista mundial que defende enquadrar a gestão da maior floresta tropical do Planeta ao conceito de patrimônio da humanidade. O livro será o motivo para o lançamento de uma

nova corrente política nacional, talvez até um novo partido político, com ênfase na educação básica, incentivo

ao desenvolvimento tecnológico e infraestrutura na região.

Wagner e Rui disputam Salvador

O PT, que reina há 20 anos no Governo da Bahia, tem a chance de conquistar a Prefeitura de Salvador – com apoio do cabo eleitoral Lula da Silva – e, segundo petistas locais, eliminar de vez o Carlismo, em baixa desde que ACM Neto topou fundir o DEM com o PSL no União Brasil e sumiu do cenário nacional. Mas os dois caciques do petismo atualmente, Jaques Wagner e Rui Costa, decidiram se desintender sobre a indicação para o candidato a prefeito. Cada um já tem seu apadrinhado com nome guardado a sete chaves. E ambos querem o apoio do MDB municipal. Os orixás de Salvador terão trabalho.

Bolsonaro sonhou com vaga de Moro

Adivinha quem fez planos para se candidatar a senador em eventual eleição suplementar caso Sergio Moro (União-PR) seja cassado como senador? Jair Bolsonaro. Ele fez planos sob sigilo até dos mais próximos, antes de ficar inelegível no TSE. Confidenciou a poucos amigos. Nem o PL sabia.

Ventos, pás e grana

Graças aos ventos e investimentos em usinas eólicas, desde abril de 2021 a região Nordeste aumenta o volume de energia vendido para o Sudeste e Centro Oeste. De janeiro a junho os cata-ventos do continente e off shore da costa do Nordeste exportaram entre 2 mil e 3 mil MW mensais. Só no mês passado foram mais de 4 mil MW, em média.

Fel na Dolce

Depois de perder o emprego e ser obrigada a pagar prejuízo de R$ 185 mil com venda consignada de produtos da Dolce & Gabbana, a vendedora KRA denunciou a empresa por assédio moral. A Dolce do Iguatemi paulista a responsabilizou por perda total de produtos deixados na casa de cliente, que não foram comprados nem devolvidos.

Nos bastidores

Uma casa para férias

O casal presidencial procura reduto para férias que não seja a base de Aratu (BA). Não faltam sugestões de amigos e puxa-sacos para Lula e Janja comprarem casa de praia.

Data venia & praia

Um ex-ministro do STF comprou em 2020 exclusivo terreno de R$ 3 milhões na Vila do Hotel Fasano Trancoso, no Sul da Bahia. E agora vai curtir a aposentadoria à beira mar. Mas não sai da terra natal.

País dos vira-latas

A expressão “Vira-lata Caramelo” está na fila para ser oficializada como Manifestação Cultural Imaterial do Brasil. O PL 1897/23 é do deputado federal Felipe Becari (União-SP). Dados da DogHero apontam para 1,9 milhão de sem-raças no País.

Caraíva Juvenil

A curadora Joana Savaglia promove de 4 a 7 de setembro a 2ª edição da Caraíva Juvenil (CAJU), a festa literária com temática indígena na vila praiana. Daniel Munduruku e Ailton Krenak já confirmaram.

