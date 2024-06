Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 22:45 Para compartilhar:

As seis dezenas do concurso 2.734 da Mega-Sena foram sorteadas neste sábado, 8, e uma aposta levou sozinha o prêmio de R$ 114,1 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 48 – 35 – 60 – 59 – 21 – 27

A aposta vencedora do prêmio principal é um bolão de dez cotas, com nove números apostados, e é da cidade de Ponta Grossa, localizada no Paraná.

O próximo concurso será realizado na terça-feira, 11, e o prêmio estimado é de R$ 35 milhões.