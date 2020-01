Aposta do Inter para 2020, campeão mundial sub-17 renova contrato até 2023

O meia-atacante João Peglow deverá ser uma das principais apostas do internacional para a temporada 2020. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou a renovação do contrato até o fim de 2023 com a promessa, que vai compor o elenco principal neste ano.

Peglow está ligado ao Inter desde 2011, quando tinha apenas nove anos e chegou ao clube para atuar nas divisões de base. Desde então, passou por todas as categorias inferiores. E em 2020 estará entre os profissionais, sendo comandado pelo técnico Eduardo Coudet.

“Estou muito contente com a renovação. É o Clube que me criei, sou identificado e quero construir uma grande trajetória no Inter. Realizo um sonho neste momento e agora sei que dependo de muito trabalho para alcançar os objetivos junto com o grupo”, destacou, ao site oficial do Inter.

Hoje com 17 anos, Peglow foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista do título do Mundial Sub-17 em 2019, com três gols marcados, o que o levou, inclusive, a passar a ser observado por clubes europeus. Além disso, foi campeão estadual sub-17 e sub-20 pelo Inter na última temporada. O seu contrato anterior com o clube era válido até o fim de 2021, tendo sido ampliado agora em dois anos.

Em 8 de janeiro, Peglow vai se apresentar para a pré-temporada do Inter visando as competições de 2020. E o primeiro compromisso oficial do Inter no ano está agendado para 23 de janeiro, data de duelo com o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Gaúcho.