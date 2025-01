Aposta de Nova Friburgo acerta dezenas da Mega-Sena e fatura mais de R$ 28 milhões

Uma aposta de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, faturou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena acumulada, e ganhará R$ R$ 28.892.942,60.

Os números sorteados neste sábado, 25, na Mega-Sena foram: 06 – 15 – 19 – 25 – 32 – 42.

A quina teve 64 acertadores e cada um irá embolsar R$ 48.714,94. Outros 4.323 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.030,28 cada um.

O próximo concurso da Mega-Sena será na terça-feira, 28. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa Econômica Federal.

Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da CAIXA no YouTube.