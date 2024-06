Aposta de corte de juros do Fed para setembro volta a ser majoritária, mostra CME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 13:08 Para compartilhar:

O mercado trouxe de volta para setembro a precificação majoritária pela abertura do ciclo de relaxamento monetário nos EUA, mas a curva ainda se mostra muito dividida. É o que sugere a plataforma de monitoramento do CME Group, que tem oscilado na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA e da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Há pouco, a chance de a taxa básica seguir na faixa atual (entre 5,25% e 5,50%) em setembro estava em 47,5%, enquanto a possibilidade de corte aparecia em 52,6%. Ontem, o cenário de manutenção naquela altura chegou a ser majoritário durante um breve período. Naquele momento, novembro era o primeiro mês em que o afrouxamento monetário tinha mais força.

Para o final do ano, investidores também estão divididos: há 38,5% de probabilidade de ocorrer apenas um corte de 25 pontos-base. Já a hipótese de uma redução acumulada de 50 pontos-base até dezembro concentrava 36,9%.