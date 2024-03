Aposentadoria de Martinho da Vila é suspensa pelo INSS por falta de prova de vida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 9:44 Para compartilhar:

O cantor Martinho da Vila entrou com processo contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após ter tido a sua aposentadoria suspensa. As informações foram divulgadas pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O artista está sem receber desde julho de 2021, e pede também o pagamento de cerca de R$ 80 mil em valores retroativos.

Ainda segundo o jornalista, o sambista percebeu apenas em 2023 que o benefício não estava sendo pago, e também descobriu que havia sido suspenso por falta da prova de vida, que é a comprovação de que ainda está vivo e que consequentemente pode continuar recebendo seu benefício previdenciário.

