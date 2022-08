Aposentado, Mascherano aponta Argentina como favorita na Copa do Catar

Da Redação 19/08/2022 - 10:15 Compartilhe

Aposentado há quase dois anos, o argentino Javier Mascherano, que participou das últimas quatro edições da Copa do Mundo, vai ser apenas um torcedor no Mundial do Catar deste ano.

Em entrevista ao GE, o ex-jogador, que é embaixador do Mundial de 2022 e técnico da seleção argentina sub-20, apontou qual seleção é considerada favorita para levantar o troféu da Copa do Mundo.

Para Mascherano, sua seleção natal – a Argentina – chega como forte candidata ao título no Catar. “Tenho muita fé na Argentina. Este time conseguiu manter a regularidade, tem uma ideia muito clara de jogar, sabe o que precisa fazer, e isso é muito importante na hora de competir”, disse.

Além da Argentina, o ex-jogador tratou de afirmar que Brasil, França, Inglaterra, Espanha e Bélgica também podem conquistar a cobiçada taça no Catar.