Aposentado, Filipe Luís agradece o Flamengo e promete buscar o sonho de ser técnico

Chegando ao capítulo final da sua carreira, o lateral-esquerdo Filipe Luís se despediu da torcida do Flamengo neste domingo, com vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, no Maracanã. Depois de receber as merecidas homenagens, ele que terminou a passagem como jogador no clube de coração, revelou que irá seguir no futebol, porém fora das quatro linhas e dentro da área técnica.

Na beira do gramado, o jogador agradeceu a bonita festa da torcida e se mostrou satisfeito por ter terminado sua carreira dentro de campo. “Assim, tenho muito orgulho do que eu vivi, sou super agradecido, foi uma tarde mágica. Eu temi muito, sabe? Por esse momento, por não ter um momento assim, por não ter uma despedida assim, mas que não fosse por lesão ou por alguma coisa assim. Mas eu queria sair do futebol com o capítulo fechado. Eu queria sair daqui e hoje eu fecho um livro e boto a cabeça no meu travesseiro em paz.”

Sobre o seu futuro, não é novidade para ninguém. Com boa leitura de jogo e inteligente dentro de campo, o lateral multicampeão revelou que irá seguir seu sonho de ser treinador de futebol. “Tenho muita vontade de dar o próximo passo e já começar a trabalhar em outra área. Então, assim, hoje eu me sinto realizado e agora o que ficou no campo ficou para trás, já não vale mais. Eu tenho que buscar um novo objetivo, que é ser treinador. Eu tenho esse sonho, estou estudando para isso, preciso me preparar. Mas sim, se não me vejo trabalhando em outro lugar que não seja trabalhando no futebol.”

Aos 38 anos, Filipe Luís desembarcou no Flamengo em julho de 2019, ao todo foram 176 jogos. Marcou quatro gols e deu 10 assistências. Filipe Luís foi revelado pelo Figueirense-SC e chegou na Europa para atuar no Ajax-HOL, mas fez carreira na Espanha, com grande passagem pelo Atlético de Madrid. O lateral também tem passagem por Chelsea-ING, Real Madrid de Castilla-ESP (time B do Real Madrid) e Deportivo La Coruña-ESP.

Ainda não é a última apresentação oficial de Filipe Luís. O lateral deve estar em campo na quarta-feira, quando o Flamengo, agora mais de olho no segundo lugar no Brasileirão, encara o São Paulo, no Morumbi, em duelo válido pela última rodada.

O time carioca é o terceiro colocado, com 66 pontos, três a menos que o líder Palmeiras, que tem uma vitória a mais: 20 a 19. Para ser campeão, o Flamengo teria que tirar uma diferença no saldo de gols de 16 gols em relação ao time paulista, que pode ser campeão até mesmo perdendo para o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG).

